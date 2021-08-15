Синяя лазерная указка «Blue Ray» 100000mW

Одна из самых мощных лазерных указок в России, способна разжечь костёр и поджечь белый лист бумаги. Лазер оснащен удобной фокусировкой луча и хорошей видимостью. В ночное время видимость луча возможна на расстоянии до 32 км.
В комплекте к лазерной указке идут насадки для лазер-шоу, каждая имеет свою, уникальную анимацию, которую можно увидеть при вращении насадки.
Запрещается светить в глаза, наводить на транспортные средства и камеры видеонаблюдения, т. к. можно вывести эти виды устройств из строя.
В комплекте к лазеру идут защитные очки, которые могут обезопасить вас от случайного попадания яркого луча в глаза.
Сферы применения лазера:
Лазер будет полезен при поисковых работах, в туристическом походе т. к. им можно разводить костер, отпугнуть дикое животное и показывать направление.
Часто приобретают лазерную указку сотрудники НИИ для научных опытов, охотники с целью выкурить животное и обычные люди, преимущественно мужчины.
— в качестве переносного лазерного шоу на дискотеках и вечеринках;
— идеальный отпугиватель бродячих собак, диких животных и птиц;
— для научных экспериментов и демонстрации опытов;
— для охоты, например: выкуривать медведя из берлоги и в качестве целеуказателя;
— разводить костер в походе, направлять отставшую группу и подавать сигнал SOS;
— для резки стекла и паяния деталей;
— покупают в развлекательных целях, для организации лазерных шоу и дискотек;
— подойдет для указания на дальние объекты.
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|Габариты и вес
|Масса:
|285 гр
|Размер:
|215 х 30 мм
|Характеристики
|Время работы от одного заряда:
|39 минут
|Дальность свечения:
|73 км
|Длина волны:
|445 nm
|Материал корпуса:
|Сплав авиационного алюминия
|Модель:
|Blue Dragon
|Мощность:
|100000 mW (рабочая 10% от общей)
|Рабочая температура:
|-15°C ~ +50°C
|Рабочее напряжение:
|7,4В
|Срок службы диода:
|5000 часов
|Фокусировка:
|Регулируемая
|Цвет луча:
|Синий
|Комплектация
|Аккумулятор:
|тип: 18650, ёмкость 4800 mAh - (2 шт.).
|Зарядное устройство:
|от сети 220В
|Защитные очки:
|в комплекте
|Инструкция:
|есть
|Лазерная указка:
|Blue Ray
|Насадки:
|Звёздное небо (5 шт.)
|Упаковка:
|Алюминиевый кейс