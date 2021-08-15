Синяя лазерная указка «Blue Ray» 100000mW

Одна из самых мощных лазерных указок в России, способна разжечь костёр и поджечь белый лист бумаги. Лазер оснащен удобной фокусировкой луча и хорошей видимостью. В ночное время видимость луча возможна на расстоянии до 32 км.

В комплекте к лазерной указке идут насадки для лазер-шоу, каждая имеет свою, уникальную анимацию, которую можно увидеть при вращении насадки.

Запрещается светить в глаза, наводить на транспортные средства и камеры видеонаблюдения, т. к. можно вывести эти виды устройств из строя.

В комплекте к лазеру идут защитные очки, которые могут обезопасить вас от случайного попадания яркого луча в глаза.

Сферы применения лазера:

Лазер будет полезен при поисковых работах, в туристическом походе т. к. им можно разводить костер, отпугнуть дикое животное и показывать направление.

Часто приобретают лазерную указку сотрудники НИИ для научных опытов, охотники с целью выкурить животное и обычные люди, преимущественно мужчины.

— в качестве переносного лазерного шоу на дискотеках и вечеринках;

— идеальный отпугиватель бродячих собак, диких животных и птиц;

— для научных экспериментов и демонстрации опытов;

— для охоты, например: выкуривать медведя из берлоги и в качестве целеуказателя;

— разводить костер в походе, направлять отставшую группу и подавать сигнал SOS;

— для резки стекла и паяния деталей;

— покупают в развлекательных целях, для организации лазерных шоу и дискотек;

— подойдет для указания на дальние объекты.

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