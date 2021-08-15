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Синяя лазерная указка «Blue Ray» 100000mW
Синяя лазерная указка «Blue Ray» 100000mWСиняя лазерная указка «Blue Ray» 100000mWСиняя лазерная указка «Blue Ray» 100000mWСиняя лазерная указка «Blue Ray» 100000mWСиняя лазерная указка «Blue Ray» 100000mWСиняя лазерная указка «Blue Ray» 100000mWСиняя лазерная указка «Blue Ray» 100000mWСиняя лазерная указка «Blue Ray» 100000mW

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Синяя лазерная указка «Blue Ray» 100000mW

209184015
5785 ₽5999 ₽Скидка 4%
Отзывы (1)
 
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    Одна из самых мощных лазерных указок в РФ на 100000 мВт. Поставляется с насадками «лазер-шоу». Луч виден на расстоянии до 32 км! Имеет фокусировку толщины луча. Доставка по всей России, оплата при получении.

    Категории: Оптические приборы наблюдения, Лазерные указки, Синие лазерные указки, Мощные лазерные указки, Лазеры - Laser Pointer
    ОПИСАНИЕ
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    ОТЗЫВЫ 1

    Одна из самых мощных лазерных указок в России, способна разжечь костёр и поджечь белый лист бумаги. Лазер оснащен удобной фокусировкой луча и хорошей видимостью. В ночное время видимость луча возможна на расстоянии до 32 км.

    В комплекте к лазерной указке идут насадки для лазер-шоу, каждая имеет свою, уникальную анимацию, которую можно увидеть при вращении насадки.

    Запрещается светить в глаза, наводить на транспортные средства и камеры видеонаблюдения, т. к. можно вывести эти виды устройств из строя.

    В комплекте к лазеру идут защитные очки, которые могут обезопасить вас от случайного попадания яркого луча в глаза.

    Сферы применения лазера:

    Лазер будет полезен при поисковых работах, в туристическом походе т. к. им можно разводить костер, отпугнуть дикое животное и показывать направление.

    Часто приобретают лазерную указку сотрудники НИИ для научных опытов, охотники с целью выкурить животное и обычные люди, преимущественно мужчины.

    — в качестве переносного лазерного шоу на дискотеках и вечеринках;
    — идеальный отпугиватель бродячих собак, диких животных и птиц;
    — для научных экспериментов и демонстрации опытов;
    — для охоты, например: выкуривать медведя из берлоги и в качестве целеуказателя;
    — разводить костер в походе, направлять отставшую группу и подавать сигнал SOS;
    — для резки стекла и паяния деталей;
    — покупают в развлекательных целях, для организации лазерных шоу и дискотек;
    — подойдет для указания на дальние объекты.

     

    Выгоды покупки в интернет-магазине «Ушатайка»:

    Гарантия качества на 2 года, закрепленная гарантийным талоном;

    Быстрые курьерские отправления по России — до 5 дней, всего за 280 ₽;

    Бесплатный самовывоз в Москве и Санкт-Петербурге в день оформления заказа;

    Оплата при получении и осмотре товара.

      Габариты и вес
      Масса:285 гр
      Размер:215 х 30 мм
      Характеристики
      Время работы от одного заряда:39 минут
      Дальность свечения:73 км
      Длина волны:445 nm
      Материал корпуса:Сплав авиационного алюминия
      Модель:Blue Dragon
      Мощность:100000 mW (рабочая 10% от общей)
      Рабочая температура:-15°C ~ +50°C
      Рабочее напряжение:7,4В
      Срок службы диода:5000 часов
      Фокусировка:Регулируемая
      Цвет луча:Синий
      Комплектация
      Аккумулятор:тип: 18650, ёмкость 4800 mAh - (2 шт.).
      Зарядное устройство:от сети 220В
      Защитные очки:в комплекте
      Инструкция:есть
      Лазерная указка:Blue Ray
      Насадки:Звёздное небо (5 шт.)
      Упаковка:Алюминиевый кейс
      Материал корпуса
      Авиационный алюминий
      Напряжение
      7,4 В
      Мощность
      100000 мВт
      Производитель
      Laser Pointer
      Вес
      280 гр
      Комплектация
      Лазерная указка, 5 насадок, 2 аккумулятора, защитные очки, инструкция, металлический кейс
      Цвет
      синий
      Питание
      аккумуляторы: 2 шт - 18650, ёмкость 4800mAh
      Рабочая температура
      -15°C ~ +50°C
      Фокусировка
      есть
      Габариты
      210 х 30 мм
      Дальность луча
      73 км
      Длина волны
      445 нм
      Время работы от одного заряда
      45 мин непрерывно
      Срок службы светодиода
      более 5000 часов
      Петр Г.
      15.08.2021 в 23:32
      Оплатил после осмотра товара как и договаривались . Указка мощная, прожигает картон и оставляет следы на дереве . Магазином доволен

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        Синяя лазерная указка «Blue Ray» 100000mW
        × 5785 ₽
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