Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)

На сегодняшний день самая мощная лазерная указка, продаваемая на рынке России — это Золотой Дракон.
Тонкий луч будет виден ночью на удаленности около 73 км, он также визуально заметен днем.
При полной расфокусировки луча, лазерную указку можно использовать в качестве синего лазерного фонаря.
Если вы решили купить самый мощный лазер 100000 MW, будет полезно ознакомиться с его возможностями:
- Может легко поджечь бумагу и сухую древесину (изделие актуально в туристических походах);
- В комплекте прилагаются 5 насадок «звездное небо», позволяющие устроить для компании друзей оригинальное лазерное шоу (при повороте создаваемые узоры изменяются);
- Функция фокусировки поможет указать на нужный предмет, расположенный на большом отдалении;
- Идеальное решение при выборе подарка, золотистый корпус придает предмету респектабельности;
- Указка упакована в кейс, укомплектована насадками, аккумулятором, зарядным устройством и подробной инструкцией.
Сферы применения самые разные, вот некоторые из них:
Проведение и демонстрация научных опытов. Часто лазер приобретают сотрудники научных центров. Так же в работе, например: резка стекла и пайка деталей.
|изучение звёздного неба или для указания на отдаленные предметы, так же указку можно использовать для указания ровной линии
|для личного развлечения и для организации развлекательных мероприятий, т.к лазе способен демонстрировать эффектные лазер-шоу, благодаря насадкам идущим с ним в комплекте
|поисковые работы, туристические походы - лазер можно использовать для розжига костра если отсырели спички и в качестве указателя для направления отстающей группы
|эффективная самооборона от людей и агрессивно настроенных собак, так как луч способе ослепит и обжечь открытые участки тела
|Габариты и вес
|Габариты:
|24 х 2,5 см
|Масса:
|728 гр
|Характеристики
|Дальность свечения:
|73 км
|Длина волны:
|445 nm
|Материал:
|сталь с алмазным покрытием
|Мощность:
|1 00 000 mW
|Насадки:
|5 шт
|Производитель:
|Dragon Laser
|Уровень защиты:
|IP-67
|Фокусировка:
|ручная
|Цвет:
|синий (луч), золотой (корпус)
|Комплектация
|Лазерная указка:
|Золотой Дракон
|Аккумуляторы:
|2 шт - 18650, ёмкость 4800 mAh
|Защита:
|красные очки от лазерного излучения
|Остальное:
|5 насадок, инструкция, зарядное устройство, металлический кейс
|Преимущества покупки у нас в магазине
|Доставка по всей России:
|СДЭК, Boxberry, Почта России, ПЭК
|Самовывоз:
|Пункты выдачи в Москве и Санкт-Петербурге
|Скидки и акции:
|цена снижена в связи с распродажей остатков
|Гарантия качества:
|365 дней