Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)

Указка (буду честным, это не Указка, это пушка лазерная) просто безумная. Во-первых, металлический корпус массой почти в кг - это сильно.

Во-вторых, в отличии от других моделей, она реально прожигает бумагу.

Единственный момент - нигде нет упоминания о мощности, ни на указке, ни в инструкции...

И ещё - красные очки при работе по светлым поверхностям, не спасают... реально маска сварщика нужна...