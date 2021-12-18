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Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)
Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)

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Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)

209184008
6347 ₽7172 ₽
Отзывы (6)
 
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    Категории: Оптические приборы наблюдения, Фонари светодиодные led, Лазерные указки, Синие лазерные указки, Мощные лазерные указки, Лазеры - Laser Pointer, Бренды фонарей, Лазерные указки, Фонари «Поиск»
    ОПИСАНИЕ
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    ОТЗЫВЫ 6

    На сегодняшний день самая мощная лазерная указка, продаваемая на рынке России — это Золотой Дракон.

    Тонкий луч будет виден ночью на удаленности около 73 км, он также визуально заметен днем.

    При полной расфокусировки луча, лазерную указку можно использовать в качестве синего лазерного фонаря.

    Если вы решили купить самый мощный лазер 100000 MW, будет полезно ознакомиться с его возможностями:

    • Может легко поджечь бумагу и сухую древесину (изделие актуально в туристических походах);
    • В комплекте прилагаются 5 насадок «звездное небо», позволяющие устроить для компании друзей оригинальное лазерное шоу (при повороте создаваемые узоры изменяются);
    • Функция фокусировки поможет указать на нужный предмет, расположенный на большом отдалении;
    • Идеальное решение при выборе подарка, золотистый корпус придает предмету респектабельности;
    • Указка упакована в кейс, укомплектована насадками, аккумулятором, зарядным устройством и подробной инструкцией.

    Сферы применения самые разные, вот некоторые из них:

    Проведение и демонстрация научных опытов. Часто лазер приобретают сотрудники научных центров. Так же в работе, например: резка стекла и пайка деталей.

    изучение звёздного неба или для указания на отдаленные предметы, так же указку можно использовать для указания ровной линии 

    для личного развлечения и для организации развлекательных мероприятий, т.к лазе способен демонстрировать эффектные лазер-шоу, благодаря насадкам идущим с ним в комплекте
    поисковые работы, туристические походы - лазер можно использовать для розжига костра если отсырели спички и в качестве указателя для направления отстающей группы 
    эффективная самооборона от людей и агрессивно настроенных собак, так как луч способе ослепит и обжечь открытые участки тела
    Габариты и вес
    Габариты:24 х 2,5 см
    Масса:728 гр
    Характеристики
    Дальность свечения:73 км
    Длина волны:445 nm
    Материал:сталь с алмазным покрытием
    Мощность:1 00 000 mW
    Насадки:5 шт
    Производитель:Dragon Laser
    Уровень защиты:IP-67
    Фокусировка:ручная
    Цвет:синий (луч), золотой (корпус)
    Комплектация
    Лазерная указка:Золотой Дракон
    Аккумуляторы:2 шт - 18650, ёмкость 4800 mAh
    Защита:красные очки от лазерного излучения
    Остальное:5 насадок, инструкция, зарядное устройство, металлический кейс
    Преимущества покупки у нас в магазине
    Доставка по всей России:СДЭК, Boxberry, Почта России, ПЭК
    Самовывоз:Пункты выдачи в Москве и Санкт-Петербурге
    Скидки и акции:цена снижена в связи с распродажей остатков
    Гарантия качества:365 дней
    Мощность
    100000 мВт
    Тип
    Лазер
    Производитель
    Laser Pointer
    Вес
    728 гр
    Цвет
    синий
    Фокусировка
    есть
    Габариты
    24 х 2,5 см
    Дальность луча
    73 км
    Длина волны
    445 нм
    Модель
    Лазер
    Лазерная указка
    Золотой Дракон
    Материал
    сталь с алмазным покрытием
    Уровень защиты
    IP-67
    Аккумуляторы
    2 шт - 18650, ёмкость 4800 mAh
    Защита
    красные очки от лазерного излучения
    Остальное
    5 насадок, инструкция, зарядное устройство, металлический кейс
    Насадка
    5 шт
    Александр
    18.12.2021 в 21:56
    АлександрВ продолжение :::
    Артём
    12.12.2021 в 21:23
    Так , доставка в Украину возможна
    Да
    Тактический интернет-магазин "Ушатайка", 14.12.2021 в 16:15
    Алексей
    25.03.2021 в 04:41
    Добрый день, разрешена ли законом перевозка такого лазера?
    Про запрет перевозки лазеров не слышал. Но, если вы летите в страну где они запрещены, то скорее всего ее изымут на таможне. В РФ лазеры разрешены за исключением Чечни
    Тактический интернет-магазин "Ушатайка", 04.04.2021 в 11:54
    Дмитрий
    28.02.2021 в 22:21
    Указка (буду честным, это не Указка, это пушка лазерная) просто безумная. Во-первых, металлический корпус массой почти в кг - это сильно.
    Во-вторых, в отличии от других моделей, она реально прожигает бумагу.
    Единственный момент - нигде нет упоминания о мощности, ни на указке, ни в инструкции...
    И ещё - красные очки при работе по светлым поверхностям, не спасают... реально маска сварщика нужна...
    Денис
    19.02.2021 в 22:05
    ГлавнаяЛазерные указки

    Добрый вечер ! Хочу купиьь у вас - Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)
    Вопрос: Можно ли при использовании держать его в руках ? И нужно ли одевать очки если светишь в небо. Т.есть в сторону от себя ?
    Руслан
    09.11.2020 в 15:29
    Мощь!!! Покупал для резки оргстекла , с работой справился

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      Лазерная указка «Золотой дракон» 100000mW (самая мощная)
      × 6347 ₽
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